Oliveri: il Sindaco chiedere alla Regione l’apertura domenicale per i negozi del Santuario di Tindari

Il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera ha chiesto alla Regione un intervento per consentire l’apertura domenicale ai negozi di souvenir nel territorio del Santuario del Tindari: “Le ultime norme hanno permesso la riapertura delle attività di culto. Il Santuario di Tindari è una meta religiosa e turistica assai frequentata dai fedeli di tutta la Regione. Soprattutto in questo periodo, l’affluenza è circoscritta al fine settimana, soprattutto alla Domenica. Allo stesso tempo, le disposizioni attuali impediscono l’apertura domenicale dei piccoli negozi di souvenir. Questo li priva della reale possibilità di ripartire, prolungando, di fatto, il loro periodo di look down. Chiedo al presidente Musumeci di voler pensare a una misura specifica per questi nostri concittadini, così da consentire loro di poter lavorare la Domenica, permettendo loro di recuperare i danni causati dal Coronavirus. Mi appello alla sua sensibilità per risolvere questo nostro problema.”