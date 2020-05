Le associazioni di Mutuo Soccorso donano tre caschi da rianimazione al Covid di Barcellona

Non si ferma la catena della solidarietà in favore del Covid Hospital di Barcellona. Nei giorni scorso sono stati consegnati altri presidi alla direzione sanitaria del Cutroni Zodda, rappresentata dalla dott.ssa Felicia Laquidara.

L’associazione di Mutuo Soccorso “Circolo operaio indipendente” di San Filippo del Mela, presieduto da Carmelo Famà, la Società Operaia di Mutuo Soccorso “Natale Puglisi” di Milazzo, presieduta da Filippo Lo Schiavo, il coordinamento regionale siciliano Co. Re. Si SOMS, presieduto da Giuseppe Ciavirella e la Società Operaia di Barcellona P. G., presieduta da Filippo Castellano hanno donato tre caschi per la terapia intensiva al Covid Hospital di Barcellona.

“Abbiamo voluto dare il nostro contributo – afferma Carmelo Famà – per sostenere l’azione dell’ospedale di Barcellona contro il Coronavirus. La morte è entrata nelle nostre case in modo subdolo ed è importante rinnovare l’impegno per la solidarietà, visto come sentimento di vicinanza e di collaborazione nell’interesse di tutti. Siamo consapevoli che fare del bene oggi, significa che ritornerà domani con gli interessi”.

Con il delegato delle società di mutuo soccorso erano presenti alla consegna anche i rappresentanti della Croce Rossa Pippo Puliafito e Assunta D’Anna.