L’Avulss continua a donare strumentazione al Covid Hospital di Barcellona

L’Avulss OVD di Barcellona P.G. ha donato al Presidio Ospedaliero Cutroni Zodda – Centro di Emergenza COVID-19, una fornitura di 10 generatori e caschi ad alto flusso per la terapia ventilatoria CPAP in sub-intensiva ospedaliera. La consegna è avvenuta alla presenza del Direttore Sanitario Dott.ssa Felicia Laquidara e del Dott. Salvatore Romano, primario Reparto Pneumologia.

L’Associazione, già in data 3 Aprile, in un momento di grave difficoltà di inizio pandemia, aveva consegnato una partita di dispositivi medicali di protezione personale di assoluta necessità – indicati dalla direzione ospedaliera – frutto di una raccolta fatta in sinergia con la Sezione “Fidapa” di Barcellona P.G. rappresentata dalla Dott.ssa Tania Crisafulli Gemelli.

L’Associazione di Volontariato Socio-Sanitario AVULSS è presente sul territorio da 35 anni e presta servizio prevalentemente presso i Presidi Ospedalieri di Barcellona e Milazzo. Proprio per questa sua specificità ha deciso, in questo particolare momento di emergenza, di sostenere concretamente la struttura ospedaliera in cui opera con una raccolta Fondi Pubblici.

La dott.ssa Felicia Laquidara con il commerciante Antonino Manuri,

generoso donatore, in rappresentanza dei donatori tutti.

Hanno risposto, con grande generosità, i volontari AVULSS di Barcellona , Santa Lucia del Mela, Milazzo, Torregrotta e Patti, ma anche comuni cittadini e piccole aziende del territorio. In meno di un mese si è raccolta la cifra di 19.757 euro.

Un grazie di cuore va a tutti i donatori, sia quelli che hanno fatto una erogazione consistente, sia a tutti gli altri, poichè anche con una piccola somma hanno permesso di raggiungere questo importante risultato.

L’Associazione, in questo momento difficile ed inaspettato, ha continuato a seguire le famiglie in difficoltà conosciute e anche altri nuclei familiari che travolti dalle conseguenze di questa pandemia, vivono condizioni sociali ed economici ai limiti della sopportabilità.