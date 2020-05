Il sindaco Materia plaude alla costituzione del comitato in difesa del Cutroni Zodda

Il sindaco Roberto Materia e l’intera amministrazione comunale plaude alla costituzione del comitato in difesa dell’ospedale Cutroni Zodda, guidato dall’avvocato Vincenzo Correnti.

“In questo momento storico di grave emergenza sanitaria – scrive in un comunicato – che ha sconvolto la quotidianità di tutti e messo in profonda difficoltà un modello sociale consolidato nel tempo, è bello sapere che un gruppo di cittadini avveduti che hanno a cuore la salute collettiva abbia pensato di costituirsi in comitato a difesa dell’integrità dell’ospedale cittadino, di quel “Cutroni Zodda” che appartiene al patrimonio sociale e alla storia di questa comunità. E’ altrettanto bello, poi, apprendere che a presiedere questo Comitato sia stato chiamato il Prof. Avv. Vincenzo Correnti, personalità di elevata statura professionale e morale e compendio di esperienza ed equilibrio, il quale sarà certamente in grado di promuoverne l’azione e di fare efficace sintesi di tutte le idee e sensibilità che certamente avranno modo di convergere in una sinergica azione civica”.

“Le dissennate politiche regionali praticate negli anni scorsi – continua Materia – hanno messo in seria discussione la sopravvivenza del “Cutroni Zodda”, il quale invece, proprio in occasione dell’emergenza da COVID-19, ha potuto dimostrare una volta ancora quanto sia di fondamentale importanza per assicurare un’equilibrata e funzionale organizzazione sanitaria pubblica sul territorio e, in definitiva, la salute di tutti.

La stessa vicenda dell’emergenza da COVID-19, anzi, ha recentemente condotto il personale sanitario in servizio presso quel P.O. a formulare una proposta pubblica di riorganizzazione della struttura medesima articolata in un’area covid separata da una non-covid utile a creare un presidio in grado di rispondere più efficacemente e in uno scenario di più ampio respiro alla richiesta di sanità pubblica che proviene dal comprensorio, assicurando allo stesso tempo i servizi per così dire “ordinari” insieme a quelli strategici nella lotta al coronavirus. L’obiettivo sarebbe praticabile, giacché l’organizzazione strutturale del presidio garantirebbe l’assenza di qualsiasi promiscuità fra le due destinazioni”.

“Come ho prontamente aderito, insieme a tutti i sindaci dei Comuni del Distretto socio-sanitario, a questa iniziativa d’interesse collettivo, con altrettanto entusiasmo e pari fiducia oggi saluto la costituzione del Comitato, insieme al quale – ma insieme anche al personale dell’ospedale, alle organizzazioni sindacali, alle Forze politiche e sociali, a tutta la deputazione regionale e ai cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto e del comprensorio – intendo continuare a condurre la battaglia ideale e fattuale per assicurare al “Cutroni Zodda” la dignità di ospedale di base munito di autonomia gestionale e professionale che, essa sola, può rispondere all’interesse dei cittadini di avere garantito il diritto alla salute”.

Il primo cittadino ricorda che l’obiettivo condiviso è quello di vedere pienamente operative presso il Presidio Ospedaliero barcellonese almeno tutte le unità operative previste nell’atto aziendale dell’ASP di Messina adottato con delibera della Giunta di Governo regionale n. 66 del 10.01.2020, comprese quelle di Urologia, Ortopedia, Oncologia e Geriatria, adeguatamente provviste di personale medico e paramedico ed attrezzate di moderna ed efficiente dotazione tecnologica.

Nel porgere gli auguri al Comitato e a tutti i suoi componenti, al Prof. Correnti, ma anche a tutti i cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto, il sindaco si dice pronto ad affiancarlo e sostenerlo in questa battaglia di civiltà: “Mi sia consentito, infine, di rinnovare un profondo ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che in questi ultimi mesi hanno condotto la lotta epocale alla diffusione virale con grande professionalità, abnegazione e spirito di sacrificio, a tutela della comunità tutta”.