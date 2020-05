Barcellona, riunione delle associazioni culturali per riavviare le attività

Si terrà venerdì 22 maggio alle 11.30, presso l’Antisala consiliare, una riunione indetta dall’Assessore alla Cultura Angelita Pino con i presidenti di tutte le associazioni culturali della città. L’obiettivo è quello di elaborare un valido programma operativo, che tenga conto delle ultime disposizioni emanate dal Governo in vista del riavvio di tutte le manifestazioni culturali, previsto per il prossimo 8 giugno.

“Accogliamo con soddisfazione ed entusiasmo – si legge nella nota dell’Assessore – la notizia dell’imminente riavvio dell’attività convegnistica e congressuale ed in genere delle manifestazioni ed eventi a carattere culturale che hanno subito, al pari di quasi tutti gli altri settori, uno stop di tre mesi”.

La pandemia Covid ha letteralmente messo in ginocchio la cultura, mettendo in seria difficoltà sia le maestranze del mondo dello spettacolo che tutta la filiera di professionisti ed esercenti del settore. Nonostante le misure adottate per fronteggiare l’emergenza, il mondo culturale non si è fermato grazie anche all’ausilio dei nuovi canali di comunicazione che hanno permesso di svolgerà, seppur con qualche differenza rispetto agli eventi culturali “in presenza”, le attività online.

“Per questo è sicuramente – continua Angelita Pino – importante ripartire, ma adottando tutte le dovute cautele, che richiedono, in primis, una riorganizzazione degli spazi che possa consentire il dovuto distanziamento sociale”.

A pochi giorni dalla riapertura di molte attività, infatti, la cultura italiana si interroga sulle modalità con cui ripartire. Importante quindi appare definire una serie di regole, soluzioni pratiche, sistemi di protezione e una riorganizzazione degli spazi che possa consentire il dovuto distanziamento sociale.

“Ciò impone – conclude l’Assessore Angelita Pino – un’opportuna razionalizzazione degli eventi, da stabilire di concerto con le associazioni, in quanto si ritiene che una proficua collaborazione non possa e non debba mai prescindere da scelte condivise”.