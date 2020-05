Sicily Food, sempre al servizio della clientela

La Sicily Food è una ditta in continua espansione, che associa la tradizione sui luoghi di produzione all’innovazione. I gestori ci tengono alla trasparenza sulla provenienza di ogni prodotto e di conseguenza sul suo ciclo di lavorazione. La scelta sulle materie prime è curata nei minimi particolari ed è fatta direttamente sui luoghi di produzione.

La Sicily Food è affidata alla gestione del giovane titolare Gianni Branca, che dopo essersi laureato, ha guardato avanti, rinnovando l’impresa di famiglia non solo grazie alle sue esperienze di marketing , ma soprattutto per la passione verso l’attività di produzione panaria e siciliana in genere.

In questa fase di emergenza, Sicily Food ha garantito ai suoi clienti la consegna a domicilio e continuerà a farlo anche per il futuro, sfruttando anche l’esperienza maturata in queste settimane. Ecco le proposte a disposizione della clientela del comprensorio di Terme Vigliatore e Barcellona Pozzo di Gotto.

FOCACCERIA

La nostra specialità è la focaccia messinese. La messinese si caratterizza per un impasto alto e soffice, tradizionalmente ricoperta di pomodoro e scarola esclusivamente tagliato a mano, acciughe e formaggio tipico (in genere tuma o mozzarella). Abbiamo anche molti altri gusti tra cui la pistacchiosa, nostra rinomata specialità. Conosciuta per l’abbondanza e la freschezza dei suoi ingredienti, selezionati esclusivamente a km 0 e caratterizzati da ingredienti di qualità, al fine di soddisfare TUTTE le richieste della nostra clientela.

PANINERIA

Grazie ad un gruppo di lavoro di grande esperienza ed eccellenza riusciamo a produrre prodotti di altissima qualità selezioniamo con molta attenzione le nostre farine, utilizzando in gran parte grano coltivato e macinato nel territorio siciliano Il processo di produzione del pane: Puntatura – Spezzatura e formatura – Lievitazione – Cottura. Da noi troverete una vasta scelta di panini imbottiti con ingredienti di altissima qualità.

BAR / CAFFETTERIA / CORNETTERIA / PASTICCERIA

Il Sicily food è stato concepito per far vivere al cliente un momento di relax assoluto. Ed è per questo che in ogni punto vendita non può mancare il bar, in cui assaporare il nostro caffè delle migliori miscele arabiche O la nostra selezione di bevande e distillati. Per un break dal sapore intenso e rilassante. Nei nostri punti vendite troverete anche la parte dei dolci. Semplici ed essenziali i nostri dolci ed i nostri cornetti, si basano sull’artigianato e sull’amore per le cose autentiche.

MACELLERIA / SALUMERIA









Tutti prodotti eccellenti, per soddisfare la golosità di tutti i palati si può spaziare dai preparati con ottimi ingredienti alle eccellenti bistecche di carne. Vasto assortimento di salumi e formaggi locali e nazionali.

Sicily Food garantisce la CONSEGNA GRATUITA di tutti prodotti di Focacceria, Rosticceria, Macelleria e Salumeria dalla 07:20 alle 13:00 e 16:00 alle 22:00.

Per richiedere il servizio e prenotare basta chiama uno dei seguenti numeri: 0909781235, 3206018670 e 3454903297.