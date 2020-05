Nania e Scolaro sostengono il comitato per il Cutroni Zodda

I Consiglieri Comunali Alessandro Nania e Melangela Scolaro condividono gli obiettivi del neo costituito Comitato Cittadino a difesa del Cutroni Zodda, presieduto dal professore Enzo Correnti. I due esponenti sovranisti, che recentemente hanno sollecitato il Consiglio Comunale e l’Amministrazione ad attenzionare la delicata e difficile situazione in cui versa l’Ospedale Cutroni Zodda, plaudono all’iniziativa, inequivocabilmente espressione di grande senso civico e di appartenenza alla Comunità.

“Auspichiamo la stessa unità da parte di tutti – affermano – poiché in ordine ad un tema così importante ed essenziale non ci si può dividere: occorre insieme sostenere le richieste e le azioni avanzate da chi ha a cuore le sorti del nostro ospedale, finalizzate a garantire il ripristino dei servizi sanitari e il potenziamento degli stessi, al fine di rispondere alle esigenze di sicurezza e salvaguardia del bene primario salute che provengono dalla cittadinanza. È una battaglia comune che non deve avere alcun colore politico”.