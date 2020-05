Lavoratori Dusty in fermento per il mancato pagamento di una parte dello stipendio

La vertenza dei lavoratori Dusty rischia di riaccendersi nelle prossime settimane, dopo il versamento solo del 50 per cento dello stipendio di aprile.

Non si attendevano questa situazione i dipendenti, che hanno garantito il servizio anche nella delicata fase dell’emergenza Covid-19, assumendosi i rischi legati alla possibilità di contrarre il contagio. A riferire il malumore della base è il rappresentante sindacale della Cgil, Giuseppe Aspa: “Abbiamo avuto un confronto con i dirigenti della società, che ci hanno riferito dell’impossibilità di poter versare l’intero importo degli stipendi di aprile. Secondo quanto riferito, sarebbero in attesa del pagamento di alcune fatture pregresse da parte del Comune di Barcellona. E’ evidente che non ci saremo mai aspettati una situazione di questo tipo come premio all’impegno che abbiamo profuso in questi mesi, in cui la raccolta dei rifiuti è stata svolta regolarmente”. I lavoratori auspicano una soluzione rapida del problema, per non incrementare il ritardo nei pagamenti, come spesso accaduto negli anni scorsi.