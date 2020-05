Il comitato per il Cutroni Zodda definisce la commissione tecnica ed incassa l’apertura della UIL

Il comitato per la difesa dell’Ospedale ha definito la composizione della commissione tecnica, che affiancherà il presidente Enzo Correnti. Si tratta dei dirigenti medici Paolo Calabrò, Antonino Mario Genovese, Letizia Panella e Giancarlo Torre. Contestualmente il Comitato ha richiesto un incontro con la direttrice sanitaria del presidio Felicia Laquidara, per definire e condividere il percorso a tutela del presidio ospedaliero barcellonese.

Lo stesso comitato incassa la disponibilità al dialogo da parte della UIL FpL, che in una nota del segretario provinciale Pippo Calapai, ha espresso vivo compiacimento per la costituzione del “Comitato a difesa dell’ospedale di Barcellona P.G.”: “La posizione del sindacato è già stata espressa ufficialmente in più occasioni e si da la propria disponibilità a farsi parte attiva perchè l’ospedale di Barcellona P.G. possa ritornare ad essere un punto di riferimento per i pazienti affetti da patologie non covid, pur mantenendo un percorso distinto e separato, strutturalmnente possibile, per eventuali pazienti covid presso la unità operativa di malattie infettive”.