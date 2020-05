Dopo 20 di servizio a Barcellona saluta il luogotenente Salvatore Pino

Il luogotenente dei Carabinieri, Salvatore Pino, dopo 42 anni di servizio, di cui 20 presso la Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, lascia l’incarico di comandante della stazione della città del Longano per raggiunti limiti di età.

Il 12 marzo scorso è stato l’ultimo giorno di servizio per un sottufficiale che ha saputo coniugare la capacità di ascolto dei suoi interlocutori al rispetto della legge, con una continua lotta contro le violazioni al codice penale. Nella sua lunga carriera, iniziata a 18 anni nelle stazioni della costa ionica della provincia di Messina, l’esperienza più significativa, quella che gli regalato le maggiori soddisfazioni, è stata quella di Barcellona. Alla guida della stazione ha lavorato in sinergia con i comandanti della Compagnia di Barcellona che si sono susseguiti negli anni. Punto di riferimento per i nuovi arrivati, è la memoria storica di tante vicende degli ultimi vent’anni della storia barcellonese. Tra le operazioni che ha coordinato ricordiamo Easy Gain tra il 2002 ed il 2004 per un giro d’assegni postali falsi, con 116 indagati e 56 arresti, quella contro gli assenteisti al Comune di Barcellona con 54 denunciati e 10 arrestati, la Last Orange sulla gestione dei rifiuti dalla lavorazione degli agrumi con 21 indagati e 3 arresti, e l’Hypnose con 6 arresti per rapina in danno di anziani. Numerose le attività contro estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzioni di armi e omicidi e tentati omicidi.