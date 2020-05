L’ordinanza del Sindaco: in spiaggia con ombrelloni a distanza di 1,5 metri

Il sindaco di Barcellona Roberto Materia ha adottato una nuova ordinanza ad integrazione delle precedenti e delle disposizioni nazionali e regionali sulla fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Le novità più rilevanti sono la conferma dell’apertura al pubblico degli edifici e uffici comunali con le precedenti misure di distanziamento sociale e la riapertura dal 25 maggio delle biblioteche comunali, mediante la sola attivazione dei servizi di prestito e di restituzione dei supporti, cartacei e multimediali, e con divieto di stazionamento dell’utenza per finalità diverse.

E’ consentito il commercio su area pubblica in forma itinerante, ferma restando l’adozione di tutte le misure organizzative per evitare assembramenti, così come tornano ad aprirsi i cancelli dal “Parco Maggiore Giuseppe La Rosa” e agli altri parchi e giardini pubblici, ovvero alle aree attrezzate per attività ludiche di questi e degli altri spazi e luoghi pubblici, ai minori di età fino a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore, ovvero di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni.

L’accesso e lo stazionamento sulle spiagge libere sono consentiti a condizione che venga mantenuta la distanza interpersonale minima e siano evitati assembramenti. Tutte le attrezzature di spiaggia devono essere collocate a distanza non inferiori ad 1,5 metri lineari e per gli ombrelloni tale distanza sarà calcolata avendo riguardo ai bordi esterni. Resta vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dare luogo ad assembramenti.

Fuori dall’abitazione resta l’obbligo di utilizzare la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.

Le disposizioni dell’ordinanza restano valide fino al 7 giugno 2020.