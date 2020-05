L’emergenza sociale a Barcellona: 40 per cento in più di richiesta al Banco Alimentare

La pandemia da Coronavirus ed il blocco di tutte le attività ha segnato una svolta in tema d’emergenza sociale anche nella città di Barcellona Pozzo di Gotto.

I dati sugli ultimi tre mesi di attività del banco alimentare, attivo in città da oltre cinque anni, hanno registrato un aumento del 40 per cento degli assistititi, di famiglie che in queste settimane non avevano le risorse per fare la spesa e che per questo si sono rivolte ai centri Caritas delle parrocchie ed alle associazioni di volontariato per poter avere un pasto. Nella puntata di “Un caffè con 24live”, curata da Flaviana Gullì, abbiamo così raccontato il sistema dell’assistenza alle famiglie in difficoltà, con gli interventi del coordinatore della rete del Banco Alimentare e responsabile Lions del Distretto “Lotta alla fame” Francesco Borgia, del vicario foraneo padre Giuseppe Currò, del coordinatore della Caritas di Barcellona padre Vincenzo Otera e dell’assessore comunale Nino Munafò.

Nel corso della puntata sono stati ricordati i numeri impressionanti delle derrate distribuite da banco alimentare attraverso i centri di raccolta per i bisognosi dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, dall’Oratorio salesiano, dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta e dalla Parrocchia di Portosalvo, a cui si sono aggiunti del 2020 anche l’associazione “Casa di Francesco” ed il comitato della Croce Rossa Italiana di Barcellona. Nei primi quattro mesi dell’anno sono state distribuite 26 tonnellate di viveri con un aumento del 30 per cento rispetto all’anno scorso, proprio grazie alle ultime due convenzioni, che hanno consentito di far fronte all’aumento delle richieste da parte delle famiglie in difficoltà. Attualmente sono assistite 2230 famiglie, quasi 800 in più rispetto al 2019 quando il totale era di 1495.

Il vicario padre Giuseppe Currò ha ricordato come in molte parrocchie si è registrata tanta solidarietà da parte delle persone comuni, non necessariamente ricche, sottolineando come la carità non dura solo un giorno o una settimana, ma è uno stile di vita. Padre Vincenzo Otera ha, invece, riferito come le richieste di chi ha bisogno non sono solo alimentari, ma anche di altro tipo, come assistenza spirituale, psicologica e di cure mediche specialistiche, che spesso richiedono costi per superare le lunghe liste di attesa nelle strutture pubbliche. In quest’ottica la Caritas vicariale si è posta l’obiettivo di creare un centro d’ascolto con figure professionali e medici specialisti per dare sostegno a coloro che non possono pagare per curarsi.

L’assessore Nino Munafò ha annunciato la firma di un protocollo di intesa per creare una rete di solidarietà su tutto il territorio, con una rete informatica che possa mappare le famiglie bisognose e distribuire equamente le risorse provenienti dal banco alimentare o dalle donazioni. Lo stesso Munafò ha poi ricordato la difficoltà riscontrata nell’applicare l’ordinanza della Protezione Civile, perchè le risorse assegnate non sono state sufficienti a dare risposte a tutte le richieste. Sono state oltre 1600 le domande di contributi di buoni spesa nazionali e sui fondi regionali tantissime richieste, oltre 650. E’ stato necessario definire le priorità che hanno portato ad accogliere prima le domande di chi aveva perso totalmente la capacità di alimentare le proprie famiglie e non aveva alcun tipo di sovvenzione da parte degli enti pubblici, Stato o Regione, in qualsiasi forma, da indennità di disoccupazione a reddito di cittadinanza.