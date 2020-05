Due anni dalla scomparsa di Francesco Pagano, simbolo del ciclismo barcellonese

In momento così difficile per l’intera comunità di Barcellona, vogliamo ricordare uno dei personaggi che ne hanno fatto la storia come Francesco Pagano, il simbolo del ciclismo barcellonese per oltre 50 anni.

I familiari e tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato ricordano un uomo che ha dato lustro alla città del Longano, non solo per la sua attività nel mondo delle sport, ma anche per l’impegno sociale nella politica e nella cultura. Francesco Pagano, oltre ad essere stato un grande atleta, vincendo diversi titoli regionali, ha dato il suo contributo al ciclismo anche da dirigente non solo a Barcellona Pozzo di Gotto ma in tutta la Sicilia. Fu Presidente del C.R. Sicilia nel quadriennio 2008/2012 e dal 1984 al 1992 ha ricoperto la carica di Consigliere Federale. Ebbe anche gli incarichi di Presidente Provinciale di Messina, di Consigliere Federale, di Presidente della Commissione Benemerenze ed ottenne pure la Stella d’oro al merito F.C.I. e Stella d’oro al merito CONI.

Non è mancato l’impegno politico e sociale per la sua Barcellona. Svolse per due anni dal 1980 al 1982 l’incarico di Assessore al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, oltre a diversi mandati come consigliere comunale. Non fece mai venir meno il suo contributo di idee per la crescita della sociale della città del Longano, anche da componente del direttivo della Pro Loco “A. Manganaro” ed all’interno dell’oratorio salesiano San Michele Arcangelo.

Lo ricordiamo a due anni dalla sua morte, proprio nel giorno in cui ci lascia anche un altro appassionato di sport e di calcio in particolare come Andrea Torre.