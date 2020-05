Barcellona, abbandono dei rifiuti per strada. La denuncia di Legambiente

Il Circolo Legambiente del Longano APS, attraverso il presidente Carmelo Ceraolo, ha denuncia l’aumento esponenziale di rifiuti sulle strade di Barcellona Pozzo di Gotto. Lo ha fatto con una lettera inviata alle istituzioni comunali ed alla Procura della Repubblica.

“In questi ultimi mesi – si legge nella nota – si sta ulteriormente evidenziando la situazione a dir poco preoccupante riconducibile a comportamenti non corretti da parte dell’utenza e del servizio di raccolta che continua a registrare basse percentuali di raccolta differenziata.”

Legambiente sottolinea che i punti di raccolta che assumono le caratteristiche di discariche improvvisate sparse male per tutta la città e che causano miasmi sempre più insopportabili oltre che mancanza di decoro. A ciò si aggiungono sfalci d’erba e di potatura abbandonati per settimane sui marciapiedi e sul ciglio della strada in zone a ridosso del perimetro centrale della città, che fanno compagnia ai tanti sacchetti di spazzatura e che vengono abbandonati un po’ dappertutto.

“Sono diverse – afferma Ceraolo – le lamentele da parte dei cittadini della città del Longano, che disegnano una situazione di totale abbandono. Pochi i controlli e le conseguenti sanzioni atte a fungere da deterrente per quella fetta di popolazione altamente incivile che non ama il proprio territorio e pochi i controlli sul servizio della ditta che gestisce il servizio in città. Nel quartiere popolare di Fondaconuovo e nella aree limitrofe si evidenzia ancora una volta il degrado e l’abbandono totale di rifiuti di ogni genere smaltiti illegalmente con cadenza giornaliera, in una vasta area dove ormai si configurano gli estremi di discarica abusiva”.

Legambiente del Longano APS chiede, pertanto, al Sindaco Roberto Materia di intervenire presso la ditta Dusty affinché proceda al più presto alla raccolta dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale con relativa pulizia e igienizzazione del perimetro circostante e alla relativa bonifica della stessa.