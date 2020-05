“Trinacria Circolare”: il Museo Epicentro lancia un nuovo Premio

Il Premio “Trinacria Circolare” che si terrà annualmente dal 2020 nel giardino del Museo Epicentro, ideato da Nino Abbate che ha creato la mattonella in terracotta che rappresenta la Trinacria Circolare in un vortice di parole, sarà assegnato a personalità della cultura, storici ed emergenti siciliani, che tramite l’uso della parola “come” mezzo di comunicazione, interpretazione, recitazione ecc… divulgano la nostra terra di Sicilia nel mondo.



“In questo momento drammatico dovuto alla pandemia del coronavirus, si deve trovare il modo di reagire rispettando i decreti del Governo. – ha dichiarato Nino Abbate – La cultura è il mezzo più idoneo a ritrovare noi stessi con un passato alle spalle che non sarà più come quello attuale, ma con la speranza, l’augurio e la fiducia di tempi migliori. Non ci sono parole più espressive scritte a suo tempo da Filippo Tommaso Marinetti fondatore del Futurismo che rappresentano la nostra terra e la nostra storia: ‘L’antichissima Trinacria muta le sue tre gambe già veloci in tre alettoni più veloci al punto di accelerare la sua rotazione creativa’. Il Museo Epicentro riparte da qui”.

Il Museo di Arte Contemporanea inizia così questo nuovo percorso culturale, come da oltre trent’anni svolge partendo da Gala con la sua storia millenaria diffondendosi nella comunità barcellonese e irradiandosi in Sicilia e oltre.