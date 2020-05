Pubblicata l’ordinanza valida per la Sicilia

Il governatore siciliano Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza che definisce le modalità valide per la fase 2 in Sicilia, che affiancano al quelle disposte del Governo nazionale. Ecco il contenuto:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151349445.PDF

Tra le altre disposizioni previste c’è l’obbligo per tutti, eccetto i minori sotto i sei anni, di indossare la mascherine sia all’aperto sia nei luogi pubblici al chiuso. E’ prevista non solo la riapertura delle attività in dettaglio, ma la possibilità di riavviare altre attività come le palestre ed attività sportive da 25 maggio. I lidi e gli stabilimenti balneari possono organizzare la stagione, ma dovranno attendere uno specifico protocollo per la riapertura. Arriva il via libera dall’8 giugno a teatri, cinema, discoteche che si svolgono all’aperto. Mobilità regionale consentita senza più certificazioni, riprendono collegamenti marittimi ma restano gli obblighi di quarantena per chi rientra da fuori regione. E’ confermata la chiusura domenicale con possibilità di domicilio.