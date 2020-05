Nasce un Comitato Cittadino a difesa del Cutroni Zodda

Nasce un nuovo Comitato Cittadino a difesa del Cutroni Zodda, su iniziativa di affermati professionisti della città di Barcellona Pozzo di Gotto. Il ruolo di Presidente e portavoce del Comitato è stato affidato all’avvocato Enzo Correnti, docente universitario e magistrato di Cassazione in pensione e con una buona esperienza in ambito di politica sanitaria.

“È mia intenzione – dichiara Enzo Correnti – di incontrare i vertici aziendali e la deputazione regionale e nazionale per sapere il ruolo che nel prossimo futuro avrà il Cutroni Zodda e per chiedere l’attuazione dell’atto aziendale in riferimento al riordino della rete ospedaliera. Priorità assoluta è che l’ospedale debba essere restituito ai cittadini nella sua interezza privilegiando le emergenze non covid e destinando una parte dell’unità operativa di malattie infettive ad eventuali pazienti covid.”

Il Comitato è aperto a tutte quelle forze sociali, sindacali, di volontariato, di categoria ed in particolare ai sindaci del territorio che vogliano dare un contributo ed impulso ad un’iniziativa che mira esclusivamente alla salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini barcellonesi e dei paesi limitrofi.

Ha espresso la disponibilità al confronto e alla condivisione delle strategie anche l’Onorevole Pino Galluzzo che si è offerto, in qualità di parlamentare del territorio e di componente della commissione salute, di dare il suo supporto all’iniziativa.

“Condivido l’urgenza e l’importanza – dichiara Galluzzo – di una riflessione congiunta che porti alla proposizione di una strategia per la vita futura del nostro nosocomio. Bisognerà, insieme, capire cosa è meglio fare e quali prospettive possono essere auspicabili per rilanciare e migliorare l’offerta assistenziale del nostro comprensorio.”