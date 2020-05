L’estate senza gli eventi in piazza? Il pessimismo degli addetti ai lavori: “Difficile garantire il distanziamento”

La fase 2 inizia nel segno dell’incertezza sopratutto per chi opera nel mondo dello spettacolo e degli eventi in piazza. E’ il tema che abbiamo affrontato nella puntata della rubrica “un caffè con 24live”, con gli interventi di Giuseppe Santamaria e Anna Lanza degli Atmosfera Blu e di Matteo Milioti della band Luna Nuova. Nel dialogo con gli addetti ai lavori emerge il pessimismo legato alla difficoltà di garantire il distanziamento soprattutto negli eventi in piazza, dove spesso il numero di spettatori è molto alto. Buona visione