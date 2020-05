Il termense Roberto Sottile tra i premiati a Modena nel memorial Dall’Aglio

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, domani lunedì 18 prossimo, consegnerà i premi di studio intitolati alla memoria di Mattia Dall’Aglio. Fra i tre premiati ci sarà anche il nostro conterraneo Roberto Sottile di Terme Vigliatore.

L’UNIMORE ha organizzato l’iniziativa giunta alla terza edizione voluta dai familiari e dagli amici di Mattia Dall’Aglio, un giovane nuotatore laureato Unimore, scomparso prematuramente prima di discutere la propria tesi di laurea. Era all’agosto del 2017 mentre si stava allenando per raggiungere nuovi traguardi sportivi.

La manifestazione vedrà online la partecipazione del prof. Carlo Adolfo Porro, Rettore di Unimore, della prof.ssa Isabella Morlini, delegata del Rettore allo Sport, dei famigliari di Mattia e dei tre vincitori del premio. La cerimonia potrà essere seguita in diretta streaming su tv.unimore.it

L’Unimore, apprezzando la proposta della famiglia e condividendone le finalità, ha inteso riconoscere nel giovane Mattia un esempio per gli studenti impegnati nello sport, selezionando i tre vincitori attraverso il bando Unimore Sport Excellence, il progetto che sostiene studentesse e studenti sportivi nel conciliare gli studi e l’impegno agonistico ad alto livello.

I tre premi, consistenti in 2.500,00 euro ciascuno, vedranno quest’anno sul podio: Chiara Cocchi, atleta di triathlon, iscritta al primo anno del corso di laurea in Chimica, Lisa Salomone, atleta di pattinaggio a rotelle, iscritta al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, e Roberto Sottile, atleta di tiro con l’arco iscritto al primo anno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica.

Il Progetto, lanciato nel 2017 continua a ricevere un consenso sempre più ampio, tanto che le domande sono più che triplicate passando dalle 19 del primo anno alle 60 di quest’anno. Tra queste la selezione si è fatta stringente e solo 37 giovani sono stati ammessi con il riconoscimento di benefici didattici ed economici quali la riduzione delle tasse. Tutti loro assisteranno da remoto alla premiazione attraverso la piattaforma Google meet.

I vincitori, come detto sono Chiara Cocchi di Modena, Lisa Salomone di Montecchio Emilia ed il nostro Roberto Sottile. Diciannove anni, di Terme Vigliatore, ha ottenuto una medaglia di bronzo al valore atletico di tiro con l’arco assegnata per i risultati agonistici del 2018. Nell’anno successivo si classifica 1° sia ai Campionati Regionali di Tiro alla Targa sia ai Campionati Regionali di Tiro di Campagna e 2° classificato ai Campionati italiani di Tiro di Campagna 2019. Ennesimo premio quindi per Roberto, che oltre ad eccellere nello studio, è un atleta di grande rilievo ed ottenere un premio così ambito su 60 partecipanti, è anche motivo di orgoglio per tutti noi ma soprattutto per il papà, l’architetto Carmelino Sottile, progettista di tutto il parco Corolla a Milazzo.