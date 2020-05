I.C. Militi e ‘Geometriko’ ai tempi del Covid-19: vince Benedetta Barbalace

Dall’ 11 al 16 maggio si sono disputate le gare, in modalità DAD, del 5° torneo Geometriko categoria G1 per proclamare i campioni d’istituto.

Venti ragazzi provenienti da tutte le classi 5° dell’istituto Comprensivo Militi hanno gareggiato in maniera ottimale, nonostante la difficoltà della didattica a distanza, per ottenere la qualifica di campione d’istituto. Malgrado fosse improbabile una finale nazionale, i ragazzi non si sono arresi e hanno continuato a studiare disputando le gare con molta professionalità e ciò ha ripagato tutti i docenti coach che hanno continuato a seguirli anche durante questa emergenza COVID 19.

Durante la sfida gli studenti hanno risolto test e quesiti di geometria piana e anche quesiti tratti dalle prove invalsi. I docenti sono stati i giudici osservatori di questa insolita gara e durante la competizione è stato possibile osservare l’abilità degli allievi. Un evento importante questo, non solo per la promozione della cultura matematica, ma per le opportunità che il gioco offre: una sana competizione, il confronto, la socializzazione e anche l’accettazione di una eventuale sconfitta, perché Geometriko non è solo geometria.

A trionfare la campionessa Benedetta Barbalace, 1° classificata della classe V A, insieme a Pirri Francesco della classe V B, Miano Aurora della classe V A e Lin Cristina della classe V B.

“Faccio i miei complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato e ringrazio la Dirigente, professoressa Maria Pina Da Campo, per averci dato questa opportunità e i docenti Stracuzzi Antonina, Recupero Teresa, Benevento Francesca e Coppolino Maria Pia” – ha affermato la referente del progetto Rosalia Bruno.

Foto in evidenza: Benedetta Barbalace