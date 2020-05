Difficoltà nei trasferimenti dal Pronto soccorso di Barcellona per carenza di medici in servizio

Il pronto soccorso del Covid Hospital di Barcellona deve affrontare in queste settimane il problema di una riduzione di personale di servizio, sopperita dalla disponibilità dei medici che riescono a garantire i turni con grande sacrificio. Il problema che più di altri preoccupa gli operatori sanitari sono i trasferimenti di pazienti presso altre strutture. “In atto – sottolinea il responsabile della UIL Medici Paolo Calabrò – ci sono in servizio otto medici che stanno affrontando l’emergenza Covid. La difficoltà da superare è però legata ai trasferimenti dei pazienti non covid. La prudenza del sistema del 118, che ha dirottato a Barcellona i casi di sospetti contagi da Coronavirus, non accolti dagli altri presidi ospedalieri, ha sovraccaricato la struttura, con l’aggravio per i medici in servizio di gestire anche il trasferimento dei pazienti in ospedali no-covid. Con l’organico attuale abbiamo avuto difficoltà da organizzarci con il doppio turno e la reperibilità operativa è stata garantita solamente di notte e nei festivi”.