Il teatro guarda al post Covid, le analisi dell’attore Nicola Canonico e del regista Giuseppe Pollicina

Come far ripartire il teatro dopo il lockdown per l’emergenza Covid-19? Lo abbiamo chiesto nella rubrica “Un caffè con… 24live” ad un attore e produttore molto conosciuto dal grande pubblico, Nicola Canonico, protagonista in teatro con l’ultimo lavoro “Tre papà per un bebè”, ma soprattutto noto per la partecipazione ad alcuni film, tra cui “Palermo-Milano il ritorno” con Raul Bova e alle serie tv “Orgoglio” con Elena Sofia Ricci, “Il Restauratore” con Lando Buzzanza e la quarta serie di “Tre Rose di Eva”. Insieme a Canonico, ha conversato con noi anche il regista ed attore barcellonese Giuseppe Pollicina. Entrambi hanno sottolineato il desiderio del mondo teatrale, fatto soprattutto di tecnici e operatori, che vuole tornare a sentire il calore del pubblico. Per farlo serve, però, sicurezza e rispetto delle disposizioni a tutela della salute di tutti.

Il tema del sostegno del Governo a coloro che ruotano attorno all’industria del spettacolo è stato centrale nel confronto con Nicola Canonico e Giuseppe Pollicina, che hanno reso note alcune proposte già avviate e altre che sono in cantiere, a partire dai protocolli per lo svolgimento degli spettacoli, nel tentativo di coniugare il rispetto del distanziamento sociale con le esigenze economiche di chi organizza gli eventi a teatro. L’estate sarà vissuta soprattutto all’aperto e per entrambi sarà un modo per ripartire, in vista di una stagione autunnale ed invernale che sarà il vero banco di prova per tutto il mondo dello spettacolo e del teatro in particolare.