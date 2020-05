Il sociologo Francesco Pira: “Fake news, haters e adattamento sociale ai tempi del Covid 19”

In questa puntata di “Un caffè con 24live” abbiamo affrontato il tema dell’informazione ai tempi del Coronavirus. Ne abbiamo discusso con il professore Francesco Pira, docente di comunicazione e giornalismo presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina.

Quello appena trascorso è stato un periodo davvero complicato per tutti i settori lavorativi, compreso quello giornalistico, che ha visto improvvisamente mutare il modo di fare informazione, soprattutto a causa di una ricerca spasmodica di notizie da parte dei lettori, che spesso nella lettura degli articoli non vanno oltre al titolo e finiscono per condividere senza alcuno spirito critico qualsiasi notizia pubblicata sui social network. Molto spesso non si bada neppure alle fonti che divulgano le informazioni oppure, al contrario, si arriva a criticarle a priori senza averne titolo o a smentirle senza un minimo di conoscenza dei fatti. Nella peggiore delle ipotesi commenti molto spesso inappropriati finiscono per alimentare anche risse e processi mediatici.

“In questo periodo – ha affermato il professore Pira – siamo passati dall’infodemia, cioè da un eccesso incredibile di notizie, alla psicodemia, alla paura di tutto quello che leggevamo. In questo proliferare di informazioni si sono infiltrate le fake news, spesso diffuse ad arte per indebolire gli Stati, soprattutto in periodi di crisi, come è stato accertato, attraverso i servizi segreti, dal Comitato nazionale per la sicurezza dello Stato. Le fake news non sono bufale, ma molte volte sono la risultante di un lavoro effettuato da agenzie specializzate, che hanno l’interesse ad attaccare tre settori importanti della società come l’economia, la scienza e la politica”.

“Dal punto di vista sociologico l’odio incontrollato a cui abbiamo assistito sui social non nasce perché siamo rimasti chiusi in casa, ma perché nell’italiano medio esiste un “cattivismo” di fondo, che deriva da fragilità ed insoddisfazioni personali, confermato anche dall’ultimo rapporto Istat diffuso prima del Covid. Il fenomeno costante degli haters che seminano odio è frutto di una ricerca di emotivismo, che mira a sfruttare non le emozioni delle persone, ma la loro rabbia per stimolare il peggio di ognuna di esse.

Il Covid 19 ci ha insegnato che possiamo essere diversi se solo lo vogliamo, ma anche continuare a essere quelli di sempre, come se nulla fosse mai accaduto”.

Vi lasciamo adesso alla video intervista con il professore Francesco Pira.