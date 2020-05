Il Network culturale rilancia sui social la “Piazza Grande” virtuale

Il Network delle associazioni culturali di Barcellona rilancia il progetto della pagina del Museo Urbano virtuale, cambiando la denominazione in “Piazza Grande, la città che vorrei”. Lo spazio social diventerà un modo per far vedere e per parlare di tutto ciò che ruota attorno alle attività culturali di Barcellona e del suo comprensorio.

“Piazza Grande, la città che vorrei – precisa il coordinatore Bernardo Dell’Aglio in un post pubblicato sulla pagina – vuol essere un luogo di incontro culturale, una grande “piazza” per sostituire virtualmente quegli “spazi” mai concessi all’associazionismo culturale. La pagina continuerà ad essere curata dal Network delle Associazioni, portando avanti collaborazioni con altre realtà del territorio, Enti comunali o singole persone. Avranno tutti l’opportunità proporre nuovi contenuti come confermano gli ultimi accordi con il Comune di Falcone, per il Museo della Grafica, e con la storica dell’arte Valentina Certo. La scelta della foto è eloquente: beni culturali in primo piano e i due torrenti Idria e Longano che dialogano e si “incontrano”. L’augurio e la metafora di una “rinascita” non solo culturale e sociale ma anche quello di una ripartenza della città”.

“Piazza Grande – conclude Dell’Aglio – è anche una idea, un sogno, una proposta, una casa comune, una bacheca virtuale per poter “comunicare” e “incontrare” eccellenze culturali. Un progetto, che continuerà ad essere social e virtuale, ma che nasconde la “speranza” e l’auspicio, un domani, di ritrovarci realmente in una unica e vera Piazza culturale”.

Il gruppo di lavoro di “Piazza Grande, la città che vorrei”, è formato da: Flaviana Gullì, Giuseppe Giunta, Carmelo Ceraolo, Tonino Privitera, Enzo Mirabile, Marcello Crinò, Luigi Lo Giudice, Bernardo Dell’Aglio, Alessio Barchitta, Andrea Cristelli, Salvatore Bartolotta, Viviana Isgrò, Andrea Italiano, Enzo Napoli, Maria Russo, Mario Benenati, Walter Rizzo, Diego Pirri, Pierangelo Giambra, Nino Parisi, Valentina Certo.