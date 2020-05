Barcellona, arrestati e poi rimessi in libertà tre uomini per furto di sabbia dal torrente Longano

I Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato in flagranza di reato tre persone accusati di furto aggravato in concorso di sabbia e ghiaia dal greto del torrente Longano. Si tratta due fratelli gemelli di 57 anni, C.A. e B.A. e il 54enne C.F., sorpresi dai militari dell’Arma durante un servizio di controllo del territorio, mentre caricavano sabbia e ghiaia dal greto del torrente Longano. Per effettuare il carico stavano utilizzando un trattore di proprietà.

Da successivi accertamenti, è stato possibile individuare, all’interno di un terreno di proprietà di uno dei tre uomini, altro materiale sabbioso verosimilmente asportato in precedenza dal torrente.

La quantità complessiva del materiale risulta pari a circa 5 metri cubi. Il mezzo d’opera utilizzato per il furto è stato sottoposto a sequestro.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, i tre uomini sono stati rimessi in libertà.