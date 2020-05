TOSAP, i consiglieri chiedono certezze per i commercianti

Oggi è stata depositata alla Presidenza del Consiglio Comunale una mozione firmata dai consiglieri comunali Bucolo, Grasso, Ilacqua, La Rosa, Mirabile, Nania, Pino Gaetano, Scilipoti, Scolaro, Perdichizzi, Pirri sulla tassa di occupazione del suolo pubblico. Nel Decreto Rilancio approvato e in fase di pubblicazione sono state previste misure a sostegno delle imprese colpite dal Covid-19 tra le quali l’esenzione della tassa di occupazione suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020 e altre semplificazioni.

“Con tale mozione i consiglieri firmatari – si legge nella nota – impegnano l’Amministrazione a predisporre quanto sia necessario al fine di rendere immediatamente percepibili agli interessati le procedure per beneficiare di quanto normativamente disposto, pubblicare specifico avviso sul sito Internet del Comune, notiziando le testate giornalistiche e adottando ogni ulteriore iniziativa che sia necessaria, predisporre apposito elenco delle domande più ricorrenti che l’utenza potrebbe sottoporre agli uffici per realizzare gli interventi oggetto della semplificazione, verificare ogni percorso normativo e regolamentare, che sarà possibile intraprendere, al fine di prolungare l’esenzione per ulteriori mesi e indicare le modalità per ottenere il rimborso della tassa qualora già versata”.

I consiglieri comunali, dunque, si impegnano a fornire agli operatori commerciali della città tutte le informazioni necessarie a sfruttare al meglio le possibilità, consentendo agli stessi di organizzarsi e ridurre al massimo i tempi di realizzazione degli interventi, riducendo al minimo la burocrazia e ottenendo celermente la restituzione delle somme già versate.