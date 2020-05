Lo sfogo di una studentessa: “Noi maturandi, marionette in attesa di eventi più grandi di noi”

In questi giorni ho pensato tanto al periodo che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto finora e sicuramente quest’ultimo ci ha permesso di conoscere al meglio i nostri limiti e ci ha insegnato il valore delle piccole cose… D’altronde è inspiegabile la sensazione che si vive riscoprendo abitudini, hobby, ricordi del passato. E’, tuttavia, innegabile come la pandemia ci abbia scosso a livello psicologico e continui a farlo. Soprattutto noi adolescenti stiamo vivendo in maniera terribile questi momenti e fra i problemi che dobbiamo affrontare c’è anche la tensione per gli esami di maturità. L’ansia e le aspettative per un esame nuovo e particolare, le scelte per il futuro assillano le nostre menti. Vacilliamo tra una bozza di decreto e un’altra, quasi come fossimo delle marionette.. il Miur ha categoricamente deciso che gli esami si terranno in presenza e già questo ha provocato polemiche e preoccupazioni da parte dei docenti, dei dirigenti scolastici e dei genitori, ma la principale lamentela viene dai ragazzi. L’esame di quest’anno non sarà mai un vero esame di Stato: abolite la prima e la seconda prova, svanisce definitivamente il miraggio di un esame Nazionale, trasformato in un’interrogazione della quale parecchi esperti non denotano l’utilità. Da parte mia l’unica lamentela che mi preme fare è la carenza di tempo a nostra disposizione per prepararci al meglio per questo esame. Nonostante questo, noi studenti stiamo dimostrando le nostre capacità più ora vivendo in un incubo che quanto potremmo aver potuto fare all’esame. In questo periodo stiamo vivendo col terrore di una pandemia che ha sconvolto noi, le nostre famiglie e la nostra quotidianità. Per quanto riguarda la scuola abbiamo tentato di andare avanti attraverso la didattica distanza, ma la scuola fondamentalmente è finita per ciascuno di noi a marzo e sarà sicuramente il nuovo anno a dare il responso. Sarà quella la vera prova di maturità! Sull’esame ho letto tutto e il contrario di tutto. Ho letto che è stata proposta una valutazione alternativa, ovvero la media di 3 anni x 10, affinché si possa raggiungere anche la lode, per i più meritevoli. L’obiettivo sarebbe valorizzare il percorso considerando l’impegno e il miglioramento di ciascuno di noi in questo momento terribile. Tuttavia, per noi la sensazione peggiore, ad un mese dall’esame, è non avere notizie certe sulle modalità di svolgimento. Tutto questo è inammissibile! Purtroppo, sappiamo bene che è come se ci fosse stata tolta una parte di vita per sempre. Dopo un percorso di studi di quasi 13 anni noi, purtroppo, saremo la prima generazione che sta vivendo un incubo negli incubi e che passerà “una notte prima degli esami” molto “diversa” dal solito. Nonostante questo, voglio lanciare un messaggio a tutti i miei “colleghi” maturandi, invitandoli a non arrendersi e a vivere al massimo ogni momento nella consapevolezza che la lezione più grande che dovevamo apprendere, a mio parere, l’abbiamo già appresa ed è quella di vita! Complimenti a noi, che ci possiamo definire a mio parere una delle generazioni più forti della storia degli ultimi decenni.

Martina Scilipoti 5B istituto Professionale Ipsia Ferrari indirizzo Abbigliamento e moda di Barcellona Pozzo di Gotto