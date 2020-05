“L’amore in un bagaglio a mano” a sostegno di Frida Onlus

Online, sulla pagina facebook di Edizioni Smasher, siamo stati a colloqui con Giulia Carmen Fasolo autrice ed editrice di “L’amore in un bagaglio a mano”.

Una chiacchierata che ha voluto supportare l’iniziativa della Fasolo: editare un libro a supporto del Centro Antiviolenza Frida Onlus e trascorrere meno di un’ora in compagnia di Marina Di Blasi, protagonista della narrazione, Diego il Calvo, lo strizzacervelli, Daniele e Simone, pseudo-fidanzati della protagonista e le sue amiche.

‘L’amore in un bagaglio a mano’ fa parte di quel genere letterario sui generis che porta il lettore all’interno della vita dell’autore e lo conduce tra il reale e il verosimile, tra l’autobiografia e la fantasia, nei meandri dei tortuosi di una protagonista che decide di lasciare traccia del proprio vissuto, dipanare il suo quotidiano, sciorinari dettagli intimi, lati osceni, desideri irrisolti, confidenze e imperfezioni di una persona come tante. Un intimismo che è scandito in unità di tempo, di azioni e di luoghi che ci accompagna in microstrutture preordinate per condurci nella vita di Marina, l’ironica giornalista sensibile e intelligente che riesce a cogliere sfumature e insolite sfaccettature di ogni persona che fa parte della sua vita, seguendo un unico file rouge: i rapporti umani.

Un finale a sorpresa, dopo un depistaggio per il lettore sottende innumerevoli spunti di riflessione, tra cui: entrare in analisi per vicissitudini che raccontano delle storture del mondo, la fuga come soluzione, l’amicizia come ancora di salvezza, l’amore come via di riconciliazione con se stessi.

A contorno dell’incontro, anche un passaggio relativo allo spazio vitale che ‘Frida’ rappresenta per le donne assoggettate a violenza e vessazioni intese anche come gender gap. Uno spaccato del gender gap in Italia, marcato anche dall’emergenza coronavirus e l’importanza degli e-book e dello spirito di adattamento di una casa editrice.

“I problemi relativi al settore editoria – afferma Giulia Carmen Fasolo – c’erano anche prima del COvid-19, solo che adesso alcune necessità sono più marcate. Una soluzione e una risposta per cercare di invogliare il pubblico ad amare la lettura è sicuramente fare un buon editing che riesca ad esaltare le peculiarità di ogni narrazione senza stravolgere lo stile dell’autore e rimanere sullo stampo generalista, senza specializzarsi”.

E poi, alla domanda ‘Marina tornerà per regalarci un altro spaccato della sua vita?’, l’autrice risponde: “Sì. Preannuncio che tornerà e che il sequel è stato già scritto, ma nel frattempo qualcuno sta lavorando ad una sceneggiatura de ‘L’amore in un bagaglio a mano’. Presto avremo quindi altre novità”.