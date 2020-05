Il Lions Club Barcellona dona generi alimentari alle suore e 200 mascherine al Cutroni Zodda

L’emergenza coronavirus sta passando come una falce sulle famiglie, procurando danni diretti ed indiretti e riducendole a vivere un’esistenza al di sotto della soglia di povertà con difficoltà ad acquistare anche i beni alimentari.

Per questo il Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto si è adoperato per donare derrate alimentari e prodotti di prima necessità che sono stati consegnati alle Suore di Maria Ausiliatrice ed a Padre Colosi per aiutare le persone in difficoltà.

Questa mattina il presidente Giuseppe Quattrocchi ha, inoltre, consegnato 200 mascherine Ffp2 al reparto di malattie Infettive dell’ospedale cittadino “Cutroni Zodda”. Un gesto che rafforza il legame tra il territorio e l’Ospedale.