E’ stata ritrovata la donna di 75 anni che si era allontanata da Spinesante

Tutto è bene ciò che finisce bene. E’ stata infatti ritrovata la donna di 75 anni, Lucia Manuri, che si era allontanata ieri sera dalla zona di Spinesante. La signora, ospite di una casa di riposo della zona, è stata rintracciata nella tarda mattinata di oggi. Aveva perso l’orientamento, fino a quando non è stata rintracciata, per la gioia di familiari e conoscenti. Nell’attività di ricerca erano state impegnate le forze dell’ordine, coordinate dal Comando della Compagnia di Barcellona. La donna si trovava in un casolare poco distante la struttura che lo ospitava e lì ha trascorso la nottata, prima che fosse individuata. Era in stato confusionale, ma in buone condizione fisiche. Dopo una visita sul posto dei medici del 118, è stata riportata all’interno della casa di cura che la ospita, circondata dall’affetto degli operatori della struttura.