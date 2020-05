La Lega pronta a rilanciare i beni culturali in Sicilia: “Le critiche non ci spaventano”

Ha ricevuto più critiche, che consenti, la decisione del Presidente Nello Musumeci di affidare alla Lega l’assessorato ai beni culturali e all’identità siciliana. I deputati del gruppo all’ARS del Carroccio rispondono alle polemiche, assicurando l’impegno ed il rilancio dell’assessorato che fino all’anno scorso era affidato al compianto Sebastiano Tusa.

“Le critiche – scrivono in una nota – fanno parte ormai di questi pregiudizi inutili alla democrazia, perché appunto costruiti su stereotipi e non su argomenti. La Lega in Sicilia è costituita da siciliani prima di tutto, uomini e donne che non vorrebbero mai il male della propria terra. Riteniamo quindi fine a se stessa la campagna di fango orchestrata dai soliti haters grillo-comunisti. Non ci spaventano le critiche ma, semmai, garantire la continuità in un assessorato, quello dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, guidato fino a un anno fa dal grande Sebastiano Tusa, uomo di scienza e di grande spessore. Abbiamo una rotta tracciata e intenderemo seguirla nel rispetto di quanto fatto. E’ vero che spesso questo Assessorato è stato guidato da personalità importanti apolitiche, tuttavia questo non è sempre stato indice di “buon governo”. Ci riferiamo all’esperienza poco positiva dell’Assessore Zichichi, con il governo Crocetta, per non andare troppo lontano nel tempo. In ogni caso, come tutti i dicasteri più significativi, la Lega avrà accanto studiosi e scienziati in grado di apportare al peso politico della gestione amministrativa il giusto valore tecnico-culturale. Siamo stati chiamati per un compito preciso, rilanciare i beni culturali siciliani e intendiamo fare bene il nostro lavoro, come in altre regioni d’Italia amministrate dalla Lega. Anche lì piovevano critiche, oggi però i dati danno ragione ai governatori leghisti. Se gli insulti servono a qualcosa, serviranno sicuramente a sentirci ancora più motivati a far meglio.”