I “Carboni Attivi” a confronto con l’assessore Bernadette Grasso

L’associazione Carboni Attivi ha incontrato in video conferenza l’Assessore agli Enti Locali della Regione Siciliana On. Bernardette Grasso. L’associazione si è costituita nel mese di aprile con l’obiettivo di tutelare gli interessi di cittadini, imprese, partite IVA e liberi professionisti di tutta Italia.

Nel corso del confronto si è affrontato il tema della defiscalizzazione delle zone franche-montane (pochi giorni fa l’Assemblea Regionale ha approvato, su iniziativa parlamentare, la legge voto sulla fiscalità di vantaggio). Si è parlato dei tirocini Garanzia Giovane (già stanziati i Fondi Europei, deliberata Legge Regionale, si attendono i dispostivi che possano dare ossigeno a migliaia di under 30 con il contributo di 500,00 euro per sei mesi) e dell’apertura di canali all’estero per le aziende siciliane in cerca di mercati ricettivi delle eccellenze del Made in Sicily.

Con l’assessore regionale Bernadette Grasso, che farà da tramite con la Segreteria della Presidenza delle Regione Siciliana, la delegazione dei Carboni Attivi ha illustrato anche le possibili convergenze che possano permettere ad imprese, partite IVA e liberi professionisti, unitamente alle migliaia di lavoratori ad essi legati, di poter affrontare il delicato momento a causa dei negativi effetti del COVID-19.

Per Carboni Attivi hanno partecipato il presidente Aurelio Coppolino, l’avv. del Foro di Pisa, Luigi Murciano, esperto in diritto societario e delegato per Area Economia e Fisco, il Segretario Amministrativo dell’ANCAL – Associazione Nazionale Commercialisti Salvatore Stifanelli ed il Consigliere Regione Sicilia ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Mariano Giunta, entrambi delegato Carboni Attivi per Area Lavoro e Norme, e l’ing. Danilo Gullà Dirigente General Elettrics con sede Dubai e Delegato Carboni Attivi Area Internazionalizzazione.

“Accolgo con favore – afferma l’assessore Grasso – lo stimolo proveniente da Carboni Attivi. Ho avuto modo di leggere il programma e sono rimasta stupita come, in pochissimi giorni, numerosi professionisti, imprese e partite IVA si siano uniti condividendo degli obiettivi assolutamente legittimi, con strategie e strumenti che non possono che sollecitare l’attenzione dei rappresentanti istituzionali regionali e non solo. Sarò tramite di Carboni Attivi per un secondo formale incontro con la Regione Siciliana”.

“Ho avuto modo – commenta il presidente di Carboni Attivi Aurelio Coppolino – nella terza assemblea nazionale di martedì 12, di sottolineare ai soci l’importanza di poter avere prestato ascolto dai massimi rappresentanti istituzionali. Ciò vuol dire che la linea tracciata è quella corretta: analisi e proposte concrete. Siamo certi che il nostro percorso è appena iniziato e che cresceremo in numeri e qualità dei componenti. Nel ringraziare l’assessore Grasso per l’attenzione, ricordiamo come nei prossimi giorni avremo anche un confronto con il Governo Nazionale. Non abbiamo più tempo, dobbiamo tutelare il lavoro con azioni concrete e tempestive”.