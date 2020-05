Fuoco sui Peloritani, tra Spadafora e Torregrotta la zona più colpita

Una nube di fumo avvolge da stamattina la zona dei Peloritani fino a Milazzo, con disagi sulla circolazione lungo l’autostrada Messina-Palermo. I Canadair sono in azione nella zona di Spadafora, dove è scoppiato un secondo incendio dopo quello di ieri.

Le fiamme sono divampate dalle 7 di stamattina nelle colline tra Spadafora e San Martino, in zona Puntale. Favorito dal vento di scirocco, il rogo ha costretto i Vigili del Fuoco in via precauzionale ad evacuare alcune abitazioni sulla linea del fuoco.

Le fiamme hanno lambito le corsie della A20 e l’area del cimitero di Spadafora, mentre sono segnalati focolai anche verso Torregrotta.