Fase 2, le linee guida per la riapertura di parrucchieri ed estetisti

L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha pubblicato un documento che elenca le linee guida da attuare in vista della riapertura di parrucchieri ed estetisti, prevista per lunedì 18 maggio, in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti durante l’epidemia da Coronavirus.

Ci sono regole suggerite che valgono per tutti i lavoratori del settore come la mascherina indossata per tutto l’orario di lavoro e i guanti da cambiare dopo aver servito ogni cliente. Per le attività di cura del viso e della barba dovranno essere usati anche schermi o visiere facciali. Il documento ricorda poi l’importanza di lavare frequentemente e a fondo le mani.

Gli orari di apertura e chiusura delle attività potranno essere flessibili per permettere di erogare prestazioni a più clienti, visto che non sarà possibile eseguire più trattamenti in contemporanea e le porte dei locali dovranno restare aperte.

Il documento, inoltre, precisa di organizzare appositamente la fase di prenotazione dei trattamenti tenendo conto dei tempi che richiedono, in modo da evitare l’affollamento dei clienti in attesa. Le mantelle e gli asciugamani dovranno essere monouso, o in alternativa lavati a 60°C per 30 minuti ogni volta. Tra l’utilizzo e il lavaggio andranno conservati in sacchi di plastica. I trattamenti dovranno essere forniti mantenendosi il più possibile alle spalle del cliente.

Per quanto riguarda i centri estetici, dovranno essere aboliti tutte le saune, bagno turco e vasche idromassaggio, così come tutti i trattamenti che prevedono l’utilizzo del vapore. Il documento dell’INAIL precisa che le misure di prevenzione adottate dagli estetisti sono pressoché uguali a quelle dei parrucchieri, più alcune specifiche. Tra queste, si raccomanda che durante i trattamenti, i pannelli della cabina dovranno essere chiusi e andranno ad essere disinfettate ad ogni cambio di cliente.