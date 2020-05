Decreto Rilancio: “Aiuti a famiglie e imprese. 55 miliardi di euro per fronteggiare l’emergenza”

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il decreto Rilancio che prevede 55 miliardi di euro per far fronte all’emergenza economica provocata dal Coronavirus. “Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza delle difficoltà in cui si trova il Paese. Una manovra con delle prospettiva di ripresa economica e sociale. Ci sono 25,6 miliardi a disposizione dei lavoratori”, ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di ieri sera.

Un maxi decreto per la fase 2 che l’Italia si sta prestando ad affrontare, “un mosaico che tiene dentro tutto – dice il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli – che va dal sostegno alle imprese con circa 16 miliardi tra contributi a fondo perduto per le più piccole alla capitalizzazione delle più grandi, dallo stop dell’Irap al taglio di bollette e affitti.”

Viene eliminata anche la prima rata dell’IMU per gli alberghi e gli stabilimenti balneari. Bar e ristoranti non dovranno pagare la Cosap, il canone per l’occupazione del suolo pubblico. Sono previsti anche aiuti per le famiglie. Quelle con ISEE inferiore a 40mila euro riceveranno un bonus vacanze. Per chi non ha utilizzato il bonus baby sitter, verrà raddoppiato, passando da 600 euro a 1.200 per tutto il 2020; potrà essere usato anche per pagare centri estivi e centri infanzia che il governo sta allestendo in collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) grazie a un fondo di 150 milioni di euro; ci saranno congedi parentali fino a 30 giorni nel settore privato e un fondo per le persone non autosufficienti pari a 90 milioni di euro.

In arrivo 16mila assunzioni in più nelle scuole attraverso i concorsi e saranno stanziati 1,45 miliardi di euro in due anni per garantire il rientro in piena sicurezza a settembre, la digitalizzazione, gli esami di maturità in presenza in sicurezza.

Per quanto riguarda gli spostamenti, Conte risponde “le Regioni ci hanno prospettato quasi tutte l’esigenza che questi trasferimenti interregionali rimangano per così dire congelati o comunque limitati almeno in questa fase.”

Queste le premesse per concretizzare la ripresa, dice Conte, che promette di recuperare il tempo perduto. “Non ci sono sfuggiti i ritardi e cercheremo di rimediare, confidiamo di erogare gli ammortizzatori ancora più speditamente di come accaduto finora.”

Di seguito il testo completo dei provvedimenti governativi

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-45/14602