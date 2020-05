Alessio Barchitta e il Collettivo Flock, oggi a “Isolani in quarantena”

Arte di strada, spettacolo dal vivo, teatro sociale e molto altro. Sarà questo il fulcro dell’argomento della diretta di oggi di “Isolani in quarantena” a cura di Cristina Saja e condotta insieme a Nicola Virdis e Ivan Bertolami.

Un asse Sicilia – Sardegna che vede il susseguirsi dei racconti di chi l’arte la fa per mestiere e non solo per passione, di chi si accorge di avere un talento e persevera per migliorarsi e superarsi.

Il barcellonese Alessio Barchitta, founder del Collettivo Flock, sarà ospite oggi negli studi di Puta Radio TV e, di certo, non si dimenticherà di menzionare la sua Barcellona Pozzo di Gotto alla quale continua a dare tanto, nonostante la sua lontananza fisica e la sua voglia di migliorarsi che lo hanno portato a Milano.

Insieme a lui tanti ospiti.

Sara Barozzino. Ha studiato comunicazione interculturale e si è dedicata allo spettacolo dal vivo, progettista, trampoliera, circomostricista, educatrice e punto di riferimento dietro le quinte, Sara Barozzino ha la passione per SWOT e PCM, è ricca di creatività e ne fa servizio per la collettività, facendo emergere i punti di forza di ogni territorio e del proprio tessuto sociale. Legale rappresentante di “Atuttotondo” è autrice, insieme al

direttore artistico del progetto Nicola Virdis, del marchio registrato FalluDù.

Chiara Murru. Sarda, con la passione per i laboratori, il teatro di strada, il circo contemporaneo, performance e rigenerazione urbana. Volto di MamatitaFestival



Mario Barnaba. Artista di strada, teatro di strada, teatro ragazzi, circo, giocoliere, clown, spettacolo, festival, cabaret, arti circensi .

I Circo Ramingo.

La Compagnia Circo Ramingo propone spettacoli di Circo Contemporaneo e Teatro di Strada per eventi e festival. Nasce nel 2016 dalla scelta di due artisti siciliani, Marco Previtera e Annalusi Rapicavoli, di intraprendere un percorso artistico condiviso che miri alla diffusione del Teatro di Strada con

professionalità e qualità artistica. Insieme sulla scena ormai dal 2013, Aerealista lei, Giocoliere/Acrobata lui, lavorano sulla fusione delle loro tecniche circensi e teatrali, comunicando un linguaggio comune in spettacoli e performance adatti a tutte le età. Compagni di avventure, creano cerchi di pubblico di luogo in luogo, vivono il sogno di uno stile di vita un po’ “ramingo”, girovago, che si arricchisce continuamente e porta in scena un bagaglio tecnico ed artistico in continua evoluzione. “Siamo collezionisti di Emozioni, Applausi e Sorrisi sempre nuovi, che rivivono ad ogni nuovo Cerchio”