Terme Vigliatore, necessari interventi di messa in sicurezza sul lungomare

L’estate, almeno quella meteorologica, ancora deve arrivare, ma già da settimane in Sicilia se ne respira l’odore ed anche il calore. Non ci sono dubbi che le stagioni sono cambiate e quindi ci dobbiamo adeguare. Capiamo tutti che il Coronavirus ha sconvolto ogni cosa ed ha rallentato i ritmi della nostra vita, ma adesso bisogna ripartire e di corsa. Terme Vigliatore, ad esempio, ha dalla sua un litorale fantastico e dalle foto allegate a questo pezzo, si può vedere di quanto si sia allungata la spiaggia di almeno 30 metri.





Con la problematica legata al virus e quindi con la distanza che ci dovrà essere fra ombrelloni e fra bagnanti (ancora non si sa, però, come ci si dovrà comportare), avere una spiaggia libera da lidi, ne faciliterà la fruizione ed è probabile che proprio questo litorale quest’anno possa diventare una meta anti-coronavirus. Ma non tutto è ok. Non ci si può presentare con una spiaggia e un mare così belli ed avere una passeggiata sullo stesso litorale ridotta a colabrodo, come confermano le immagini.

Non tanto il muro, ma le strutture in ferro (che dal momento della sua costruzione, per la loro composizione, probabilmente per errore di valutazione, hanno subito l’azione corrosiva della salsedine), sono ridotte all’osso e totalmente arrugginite, tanto da rappresentare un grossissimo pericolo non solo per gli adulti, ma soprattutto per i bambini. Già ora, dal 4 maggio per intenderci, giorno del primo via libera del governo, sono tante la famiglie affollano il litorale e per questo bisogna intervenire. Urge, ma lo diciamo da anni, un intervento che intanto possa preservare gli utenti da pericoli. Tutte le strutture in ferro arrugginite, laddove ci sono, debbono essere tolte e sostituite con tubi di plastica robusta, quella che sicuramente per molti anni, potrà garantire la sicurezza. Vanno tolti in tempi rapidi perché il rischio è quello della chiusura dell’intera area. Non può esistere una passeggiata a mare ridotta in questo stato. Questo è uno di quegli interventi che la nuova giunta comunale ed il sindaco Domenico Munafò, debbono affrontare di petto e dare una immagine nuova che possa garantire anche un supporto visivo gradevole ed accogliente al paese. E’ un investimento da programmare in tempi rapidi, considerando, infatti, la potenzialità del litorale sabbioso per affrontare le regole della fruizione di spiagge e mare.