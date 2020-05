La Uil Fpl: “Condividiamo la proposta di un Cutroni Zodda bivalente”

La Uil Fpl plaude alle prese di posizione della politica locale e regionale sull’opportunità di sdoppiare l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto con un’area dell’eccellenza Covid ed una area verde no Covid. Dopo gli interventi dei consiglieri comunali del PD e del gruppo Sovranista, ieri pomeriggio era arrivata anche la condivisione da parte del deputato regionale Pino Galluzzo sulla possibilità di sdoppiare il presidio di Barcellona.

“La UIL FpL – scrivono Pippo Calapai segretario provinciale e Paolo Calabrò responsabile della Uil Medici di Barcellona – esprime grande soddisfazione per la condivisione della proposta di rendere l’ospedale di Barcellona bivalente. Restituire a Barcellona i reparti ed i servizi trasferiti a Milazzo per fare fronte alle emergenze urgenze non covid, pur garantendo ai pazienti covid percorsi autonomi e distaccati per malattie infettive, significa andare incontro alle esigenze dei cittadini e dare immediate risposte alle loro necessità. In un’ottica di equilibrio della politica ospedaliera si crede che la proposta che verrà portata in commissione sanità sia da apprezzare e sostenere”.