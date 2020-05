Da Barcellona il grido d’aiuto di Conny Leotta sulle incertezze delle agenzie di viaggio siciliane VIDEO

Il turismo è una delle categorie più colpite dall’emergenza sanitaria in corso e sono tanti i settori che ne fanno parte e da mesi si ritrovano inevitabilmente fermi. La politica e le istituzioni discutono se in spiaggia si andrà separati da pannelli di plexiglas, ma c’è un settore che nella filiera del turismo sta subendo una crisi gravissima. E’ quello delle agenzie di viaggio.

“Per riavviare le nostre attività a pieno regime avremo bisogno di sicurezza per i nostri clienti, di mezzi di trasporto, della riapertura dei confini. Ma il problema rimane quello della mancanza di certezza su quando tutto questo tornerà disponibile”. Sono le parole di Concetta Leotta, titolare dell’agenzia Santalcoviaggi di Barcellona Pozzo Di Gotto, che a nome del gruppo autonomo nazionale #nonsmetteremodiviaggiare con 3000 Agenzie di Viaggi e a nome di quasi 300 aziende del comparto turistico a livello regionale, ha voluto condividere lo sconforto e lo smarrimento di fare questo lavoro durante il difficile momento.

In questo momento il fatturato delle agenzie è completamente azzerato ed il compito degli agenti è soprattutto quello di tranquillizzare i clienti che sarebbero dovuti partire, aiutandoli a spostare la data. C’è poi il problema del rientro dei passeggeri rimasti bloccati lontano da casa. “In attesa del decreto regionale – continua Conny Leotta – con investimenti sul turismo e le linee guida ufficiali, la Sicilia si sta già preparando per chi non vorrà rinunciare alle vacanze estive e approfittarne per scoprire le bellezze della nostra isola”.

Un appello, dunque, quello degli operatori incoming siciliani che invita a interagire con tutta la filiera turistica produttiva per essere tutelati e serrare le fila in vista di una possibile azione sinergica.

“Seppur tra mille difficoltà – conclude – una cosa è certa. Non smetteremo mai di viaggiare e farvi viaggiare. Internet vi abbandona, il vostro agente di viaggio no. Adesso siamo noi che chiediamo di non essere abbandonati”.