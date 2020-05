Alla Lega l’assessore ai Beni Culturali ed all’identità siciliana, Vox Italia: “Rispetto per i siciliani”

Da Palermo arrivano le conferme alla notizia dell’ufficiale ingresso dalla Lega nel governo Musumeci. Secondo quanto emerso dalla riunione di coalizione, il Carroccio di Salvini dovrà gestire un assessorato strategico come quello ai Beni Culturale ed all’identità siciliana. Sul nome dell’assessore sarebbe in pole position il coordinatore provinciale di Messina Matteo Francilia, ma non si escludono altri nominativi.

In attesa che vengano definitive le nomine, interviene il segretario nazionale di Vox Italia, il barcellonese Giuseppe Sottile, che, con una lettera aperta, auspica una rimpasto interno alla giunta di Governo, assegnando alla Lega un assessorato diverso rispetto a quella dell’identità siciliana: “Si tratta di una suggestione di forma, ma la forma spesso é sostanza”.

“Apprendiamo che il prossimo assessore alla Cultura del Governo regionale sarà un leghista. Comprenderà come la notizia suscita non poche perplessità, se non altro per il fatto che l’Assessorato in questione in Sicilia, per suo stesso volere, viene chiamato “…dei beni culturali e dell’identità siciliana”. Non dubitiamo che certamente sarà un siciliano a ricoprire il prestigioso incarico, senz’altro bravo, preparato e competente e che pertanto si tratterebbe solo di una suggestione di forma. Ma lei mi insegna, caro Presidente, che la forma spesso è sostanza. Anche perché un assessore, che in Sicilia vale quasi quanto un Ministro della Repubblica, non è un’entità a sé stante, ma risponde ad una linea di partito, la Lega, che in questo caso con l’identità siciliana non c’entra proprio nulla. Per carità, signor Presidente, lungi dalla sterile ipocrisia, siamo ben consapevoli che il manuale Cencelli è implacabile; se ne sono ben accorti anche i grillini, che – tra figuracce e inesperienza – al Governo hanno preso dove hanno potuto. Ma proprio la cultura e l’identità siciliana alla Lega?! Lei, sempre così attento e austero nelle sue decisioni, non le sembra che stoni oltre misura?! Obietterà che era l’unico assessorato al momento disponibile, dopo la scomparsa del compianto Professor Sebastiano Tusa, persona di inarrivabile spessore culturale e umano. Non crede tuttavia si potesse, nel pieno e legittimo rispetto del manuale, effettuare un mini rimpasto, assegnando alla Lega un ruolo più consono? L’Assessorato dell’economia magari sarebbe forse più adatto ai leghisti che sono storicamente molto più bravi di noi meridionali. É solo un’idea, carissimo Presidente, uno spunto di riflessione che tutto sommato non ha neanche a che vedere con la politica, ma che riguarda più propriamente la dignità dei siciliani, quella dignità troppo spesso calpestata”,