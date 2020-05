Musumeci: “La Sicilia riapre dal 18 maggio, regole certe su saloni e lidi balneari”

La riunione tra i presidenti delle Regioni e i rappresentanti del Governo Nazionale, con il premier Giuseppe Conte, ha prodotto la svolta per la ripartenza definitiva per le imprese italiane e siciliana. Tra giovedì e venerdì, sulla base dei dati del monitoraggio, arriveranno le linee guida per consentire alle Regioni di riaprire dal 18 maggio il commercio al dettaglio, bar e ristoranti, estetisti e parrucchieri. “Inizia la fase della responsabilità per le Regioni – ha sottolineato il ministro delle Autonomie Francesco Boccia – e le linee guida e i protocolli di sicurezza saranno indicati per ogni attività, perché possano riaprire nella massima sicurezza”.

La conferma arriva anche dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci: “Ho chiesto al premier di prevedere una riunione operativa del Cipe per riprogrammare risorse comunitarie a favore delle imprese e provare quindi a fronteggiare la crisi economica scaturita dal #Coronavirus. E’ necessario consentire la riapertura ai commercianti al dettaglio, di bar e ristoranti e dei parrucchieri. In ambito turistico abbiamo chiesto di immaginare misure ragionevoli, soprattutto per gli stabilimenti balneari, ed ha auspicato che i protocolli di sicurezza siano resi noti già nelle prossime ore”.

Sulla mobilità interregionale, infine, il presidente della Regione ha espresso la volontà di mantenere fino al prossimo 31 maggio la chiusura degli accessi all’Isola, «a parte per gli aventi diritto e per i casi particolari».

Le Regioni avranno quindi l’opportunità di riaprire in autonomia le attività ma al governo resta il ruolo di vigilanza e la possibilità di intervenire nel caso in cui, in base all’andamento dei dati sulla curva del contagio e dei criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute, fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus. Gli interventi saranno tempestivi, in stretto contatto tra governo e regioni.