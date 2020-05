Galluzzo: “Proporrò di sdoppiare il Cutroni Zodda con un reparto di Malattie infettive d’eccellenza”

Il deputato regionale Pino Galluzzo, in qualità di componente della Commissione Sanità dell’Ars, ha proposto che l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto possa prevedere un reparto riservato alle Malattie Infettive d’eccellenza, attraverso un percorso separato. Nel resto della struttura ospedaliera, in questo modo, sarebbero ripristinati gli altri reparti e servizi che in questi mesi di emergenza Coronavirus sono stati trasferiti a Milazzo.

La proposta avanzata dal deputato regionale di DiventeràBellissima, in base alla progressione della pandemia ed alla fattibilità tecnica, ha la finalità di garantire il rispetto rigoroso di tutti i requisiti relativi alla sicurezza, come è avvenuto finora, all’interno dell’ospedale. “Il Cutroni-Zodda – commenta Pino Galluzzo – sta svolgendo la funzione di centro Covid-19 in maniera eccellente e grazie alla competenza di chi ha ideato i percorsi non si è verificato nessun caso di contagio del personale”.

Il deputato ringrazia inoltre il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore alla Salute Ruggero Razza per “l’impegno e la volontà dimostrata affinché l’ospedale di Barcellona rinascesse anche meglio di prima”.

“Voglio tranquillizzare il personale ed i cittadini – conclude Galluzzo – sottolineando che Barcellona ha conquistato i galloni sul campo in un tempo di “guerra” che non è ancora finito e questo non si potrà mai dimenticare”.