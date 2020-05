Un lettore ha segnalato alla redazione una situazione di rischio per coloro che transitano in via Mandanici, nel tratto tra via del Mare e via Marconi. Una profonda buca sull’asfalto, dopo le richieste agli uffici comunali, p stata rattoppata in modo approssimativo, con un pò di calce che al primo passaggio di un’automobile si è ripresentata. Il problema è stato riscontrato con le foto allegate di fronte al civico 107 della via Placido Mandanici.