Barcellona, i consiglieri Nania e Scolaro chiedono il riordino e il potenziamento dell’ospedale Cutroni Zodda

I consiglieri comunali Alessandro Nania e Melangela Scolaro si sono fatti portavoce della preoccupazione diffusa di medici, operatori sanitari e cittadini residenti per il timore che all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto non vengano riattivati i reparti un tempo in funzione. Il nosocomio, divenuto Covid Hospital dall’inizio della pandemia, adesso può contare sui reparti di malattie infettive, pneumologia, emergenza-urgenza Covid, terapia intensiva e rianimazione con 8 posti letto ancora non messi in funzione.

“L’adeguamento del Presidio Ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto in struttura a servizio di Covid-Hospital non deve assolutamente privare, di fatto, un territorio di circa 80.000 utenti (Distretto Socio Sanitario D28) di una struttura ospedaliera per acuti, con tutte le specialità dell’emergenza. Bisogna essere consapevoli che circa il 95% delle patologie urgenti si ripresenteranno fra qualche giorno, non appena saranno riaperte le maglie delle attuali restrizioni sociali”.

I consiglieri comunali, così come i colleghi del Partito Democratico, hanno, dunque, sposato la causa dal personale del Cutroni Zodda, che con un documento indirizzato alle autorità sanitarie, politiche regionali e locali, hanno manifestato la necessità di uno sdoppiamento del Covid Hospital con la contestuale revisione del piano di rifunzionalizzazione/conversione della struttura barcellonese. I firmatari ravvedono quindi la possibilità che si possa provvedere, in tempi rapidi, alla creazione di una cosiddetta “zona rossa” dedicata appositamente ai pazienti Covid e un’altra zona altresì sede di una già esistente Unità Operativa di Malattie Infettive.

Per tali motivi i consiglieri comunali interrogano l’Amministrazione Comunale, per avviare un confronto con la direzione generale dell’ASP Messina su quali saranno le prospettive future del nosocomio barcellonese. “Al contempo – si legge nella nota –manifestano la propria disponibilità, unitamente a quanti condividono la proposta, a redigere un documento rappresentativo di tutti i cittadini e delle istituzioni coinvolte, scevro da difese campanilistiche ma orientato soltanto a garantire l’esistenza di una struttura eccellente, sicura e in grado di mantenere quell’assistenza sanitaria ospedaliera efficiente, completa e qualificata”.