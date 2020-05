Terme Vigliatore, l’associazione Cinquesei si smarca della maggioranza ma non dal sindaco Munafò

L’associazione Cinquesei con il vice presidente del consiglio Giovanni Zanghì lascia il gruppo consiliare Volare Alto e si smarca dalla maggioranza, annunciando una posizione indipendente. Allo stesso tempo il consigliere dichiara che non cambieranno i rapporti di collaborazione con il sindaco Domenico Munafò, proponendo l’avvio di una fase in cui non ci saranno maggioranze precostituite, ma un gruppo di amministratori che lavoreranno nell’interesse della comunità, penalizzata dall’emergenza economica e sociale del Coronavirus. Alla base della decisione di lasciare il gruppo Volare Alto, attualmente composto dai consiglieri Biondo, Giunta e Genovese, la difficoltà nell’assumere scelte collegiali per i mutati equilibri interni alla maggioranza che in consiglio dovrebbe sostenere la Giunta Munafò. Non condividendo la linea del gruppo di maggioranza, il consigliere espressione della Cinquesei si è dimesso, per proseguire l’azione in seno al civico concesso in modo indipendente, valutando di volta in volta le proposte che saranno presentate alla valutazione dell’organo legislativo all’interno delle struttura amministrativa del Comune. Di seguito pubblichiamo il testo integrale delle lettera con cui Zanghì annuncia la sua posizione di indipendente.

