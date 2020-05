Sgravio della Tari ai commercianti, via libera dalla prima commissione

La prima commissione consiliare ha approvato la proposta di delibera per potere procedere velocemente allo sgravio della Tari per le categorie commerciali e produttive colpite dall’emergenza Covid-19. Si tratta delle attività merceologiche che hanno subito gli effetti di tre mesi di sospensione imposta dai decreti nazionali e regionale per frenare la diffusione del Coronavirus.

Dopo l’audizione con la dirigente dell’ufficio Ragioneria, Elisabetta Bartolone, l’intera commissione all’unanimità dei presenti ha esitato il provvedimento che adesso dovrà essere trattato in terza commissione, prima di approdare in aula per l’approvazione definitiva. Alla seduta erano presenti i consiglieri Gaetano Pino, Alessandro Nania, Giampiero La Rosa, Venerita Mirabile, Antonietta Amoroso, Carmelo Scilipoti, Paolo Pino e Lucia Puliafito. Assenti i colleghi David Bongiovanni e Salvatore Imbesi.

“Si tratta di un primo tassello – affermano i proponenti Alessandro Nania, Melangela Scolaro e Lidia Pirri – per cercare di dare risposte immediate a quanti attendono, con difficoltà, di ripartire. Attendiamo adesso l’esito della terza commissione per portare, in tempi rapidissimi, la proposta all’approfondimento e speriamo all’approvazione definitiva in consiglio comunale”.