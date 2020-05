Lelio Bonaccorso e Antonino Saia a ‘Isolani in quarantena’, oggi alle 19

Torna il secondo appuntamento di “Isolani in quarantena” di TelePuta Radio, condotto dalla nostra Cristina Saja, con Ivan Bertolami e Nicola Virdis e in diretta questa sera alle 19.00.

Il tema di questa sera sarà illustrazioni e fumetti con chi questo tipo di arte la fa. A partecipare i siciliani Lelio Bonaccorso e Antonino Saia e il sardo Antonio Lucchi.

Supereroi, ma anche storie attuali, progetti in itinere e quelli che invece hanno già riscosso successo, la differenza tra illustratori e fumettisti e tanto altro al centro della diretta di questa sera, dove non mancherà umorismo, approfondimento e arte a tutto tondo.

Gli ospiti:

L’ospite sardo Antonio Lucchi nasce a Sassari il 29 Ottobre del 1978. Studia grafica e fotografia e lavora come grafico per diversi anni. Nel 2008 si trasferisce a Roma dove decide di tentare la strada della grafica 3D per videogame, studiando all’Accademia Italiana Videogames. Viene notato da Paolo di Orazio (storico autore della rivista cult “Splatter”) che gli propone di collaborare a un nuovo progetto. Nasce quindi “Shinigami”, rivista per la quale realizza due storie a fumetti pubblicate nei numeri 1 e 3 su testi dello stesso Di Orazio e di Massimiliano Filadoro. Nel 2011 entra a far parte della famiglia di “Davvero”, il webcomic di Paola Barbato e Matteo Bussola, per il quale realizza gli studi del personaggio di Selena, l’episodio 12, una tavola del 22 e il 40. Su testi di Emiliano Longobardi realizza il tredicesimo episodio del webcomic noir “Rusty Dogs”. Nel 2013 “Davvero” esordisce in edicola (Star Comics) e Lucchi disegna il secondo episodio della serie. Esordisce in Bonelli grazie a Gianfranco Manfredi che lo vuole nello staff di disegnatori di Adam Wild. L’intesa tra i due prosegue sulle pagine dello speciale numero 5 della collana Le Storie dal titolo “L’Inquisitore” per il quale ha curato anche la colorazione. Nel 2019, la Bonelli si unisce alle celebrazioni del genio di Leonardo Da Vinci, affidando al disegnatore sassarese la realizzazione di un volume a colori per le librerie, su sceneggiatura di Giuseppe De Nardo. Attualmente è all’opera sul seguito de “L’Inquisitore” sempre su testi di Manfredi.

Lelio Bonaccorso

Il siciliano Lelio Bonaccorso è fumettista ed illustratore, realizza insieme allo sceneggiatore Marco Rizzo: “A casa nostra…Cronaca da Riace” e “Salvezza “ (Feltrinelli), “Peppino Impastato un giullare contro la mafia ” (BeccoGiallo ), “Gli ultimi giorni di Marco Pantani “ ( Rizzoli Lizard ), “Primo” ( Edizioni BD ), “Que Viva el Che Guevara” ( BeccoGiallo ),” Jan Karski l’uomo che scoprì l’ Olocausto ” (Rizzoli ­Lizard ) “Gli Arancini di Montalbano” di Camilleri ( Gazzetta dello Sport), “La mafia e l’immigrazione spiegata ai bambini” ( Beccogiallo ). Nel 2012 collabora con Marvel e DComics/Vertigo. Tra il 2013 e il 2020 pubblica: “A bord de l’Aquarius”, con Marco Rizzo ( Futuropolis ) “Le Pére Turc”( Glénat), con lo sceneggiatore Loulou Dedola,“The Passenger ” ( Tunué ),“Sinai, la terra illuminata dalla luna “ (Beccogiallo). Collabora inoltre con Sergio Bonelli Editore e Disney. Ha pubblicato per quotidiani come il Corriere della Sera ( La Lettura), Gazzetta dello Sport, L’Unità, Wired. I suoi lavori sono stati pubblicati oltreché in Italia anche in : Spagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Usa, Canada, America Latina, Polonia. Realizza con il regista Antonello Piccione, vari corti d’animazione, tra cui “ To the star “ e “ U Piscispada “, opere vincitrici di vari premi nazionali ed esteri.

Antonino Saia

Antonino Saia, fumettista 24enne, ha una grande passione che lo segue da prima che frequentasse l’asilo da bambino: il disegno. Dopo il liceo, ha frequento per due anni ingegneria industriale senza grandi risultati e, deciso a seguire la sua passione, ha frequentato l’accademia delle Arti Figurative a Padova con percorso fumetto. Grandi maestri lo hanno formato in ogni disciplina che oggi gli ha fatto imboccare la via per il fumetto a passo più deciso. Recentemente ha vinto la sua prima mostra per la biennale di Roma a Reggio Calabria con ” Ittica dei giorni nostri” (satira politica sulle sardine ). Non vede l’ora di andare a Roma.

