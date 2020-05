La maturità al tempo del Coronavirus, le attese degli studenti barcellonesi VIDEO

La scuola al tempo del Coronavirus, vista con gli occhi dei alcuni studenti barcellonesi delle scuola superiori di secondo grado, che si apprestano ad affrontare un esame di maturità diverso da tutti gli altri.

La giornalista e docente Flaviana Gullì ha dialogato con i rappresentanti di quattro istituti superiori di Barcellona per sentire direttamente dalla loro voce come hanno vissuto due mesi di reclusione forzata, tra videochiamate con gli amici e la didattica a distanza.

Riccardo Rao Genovese dell’IIS Medi, Boscy Rahbib dell’Itet Fermi, Mario Di Salvo dell’Itis-Lssa Copernico e Gabriele Etna dell’IIS Ferrari hanno raccontato la loro attesa tra mille dubbi ed incertezze di un esame che rimane impresso per tutta la vita nella memoria di un individuo e che loro affronteranno in maniera molto diversa da come lo avevano immaginato.

