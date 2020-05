I Vigili del Fuoco recuperano un Jack Russell caduto da un costone di Capo Milazzo

I Vigili del fuoco di Milazzo sono stati protagonisti di un salvataggio di un cane di piccola taglia, che è precipitato in un dirupo a Capo Milazzo.

La ricerca e il recupero hanno avuto fortunatamente un lieto epilogo. Il cane, che inizialmente veniva cercato dai suoi stessi padroni, ma senza risultati, è stato intercettato e successivamente salvato dagli operatori del soccorso. Sono state impegnative le operazioni di recupero della bestiola, un Jack Russell di nome Stellina, poiché precipitata da un costone di Capo Milazzo per un’altezza di circa 40 metri. Il cane ha riportato solamente ferite lievi, perché l’impatto dopo la caduta è stato attutito da alcune palme. Al termine dell’intervento e dopo aver affidato il cane ai legittimi proprietari, sono stati non pochi i complimenti della gente nelle vicinanze che ha assistito alle operazioni di salvataggio dei Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo che, come di consuetudine, hanno portato a termine con spirito di abnegazione.