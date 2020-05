Gli imprenditori delle Eolie consegnano al Comune le chiavi delle loro aziende: “Rischiamo di chiudere”

Nelle isole Eolie 240 imprenditori aderenti a Assoimprese hanno consegnato le chiavi delle loro aziende al Comune di Lipari ed alla sede dell’Agenzia delle Entrate, avviando la loro protesta silenziosa contro il governo nazionale.

Si tratta di un gesto simbolico costituito da sette nastri appesi al cancello del palazzo comunale con chiavi e frasi di sdegno per uno Stato che ha lasciato soli imprese ed imprenditori fiaccati da una crisi economica, innescata dall’emergenza per la pandemia da coronavirus.

“Abbiamo molteplici difficoltà e tante preoccupazioni ci affliggono, nei vari decreti varati dal governo. L’assenza di protocolli sanitari ben definiti, anche per la mobilità delle persone, genera grande incertezza e gli operatori economici stanno valutando di non avviare le loro attività per non essere gravati da ulteriori costi senza un ritorno certo, in termini di entrate, di ricavi”, si legge in una nota di AssoimpreseEolie.

“Chiediamo allo Stato – conclude il consorzio di imprenditori – che le prossime normative che andranno ad emanare tengano conto della nostra specifica realtà, realtà delle Isole Eolie, delle isole minori della Sicilia, che hanno anche la necessità di poter usufruire di una fiscalità di vantaggio, di ottenere sgravi contributivi, sia per superare l’emergenza in corso sia per recuperare e svilupparsi nel prossimo futuro al fine di garantire la sopravvivenza del territorio insulare”.